پروژه سینمایی و تلویزیونی «رئیس‌علی» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی که با حال و هوایی متفاوت از آثار پیشین این کارگردان برجسته تولید می‌شود، وارد مرحله پیش‌تولید شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر تاریخی که با سرمایه‌گذاری مرکز سیمافیلم تولید می‌شود، حاصل پنج سال تحقیق و نگارش دقیق نویسندگان است.

این مجموعه به زندگی و مبارزات میهن‌پرستانه «رئیس‌علی دلواری»، قهرمان ملی خطه جنوب ایران می‌پردازد و قرار است هم‌زمان در دو قالب فیلم سینمایی و مینی‌سریال روایت شود.

عوامل تولید این پروژه در گام نخستِ پیش‌تولید، فراخوان عمومی خود را برای انتخاب بخش عمده‌ای از بازیگران اصلی و فرعی آغاز کرده‌اند.

بر این اساس، کلیه علاقه‌مندان و مستعدین عرصه بازیگری می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این فراخوان، به سایت اختصاصی پروژه به نشانی www.raeesali.ir مراجعه کنند.

گروه سازنده «رئیس‌علی» با تأکید بر سلامت و شفافیت فرآیند انتخاب بازیگر، نکات مهمی را به داوطلبان یادآور شد:

تمامی هزینه‌های مربوط به طراحی، اجاره فضا، بررسی درخواست‌ها و اعلام نتایج، تماماً توسط گروه سازنده تقبل شده است.

ثبت‌نام در این فراخوان کاملاً رایگان است و هیچ مبلغی بابت ثبت‌نام از داوطلبان دریافت نخواهد شد.

تنها مرجع معتبر برای ثبت‌نام، سایت رسمی www.raeesali.ir است و هرگونه ثبت‌نام یا فراخوان در سایت‌ها، کانال‌ها یا صفحات دیگر فاقد اعتبار بوده و مورد تایید پروژه نیست.