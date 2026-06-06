به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید لهراسب آقاجاری سال ۱۳۳۹ در خانواده‌ای زحمتکش و مذهبی در میانکوه چشم به جهان گشود.

وی دوران تحصیل خود را تا سال سوم دبیرستان با موفقیت سپری کرد و با شروع انقلاب اسلامی به عنوان یکی از فعال‌ترین چهره‌های مبارز مسجد علی آباد در اغلب راهپیمایی‌های علیه رژیم شرکت فعال داشت با آغاز جنگ در جبهه‌های خرمشهر، محمدیه در محور دارخوین (خط شیر) و محور آبادان ـ ماهشهر حاضر شد و دلاورانه در مقابل تهاجم صدامیان ایستاد و سرانجام در بیست و ششم تیرماه ۱۳۶۰ خون پاکش را در محور جاده‌ی ماهشهر ــ آبادان تقدیم حضرت دوست نمود.

متن وصیت نامه شهید لهراسب آقاجاری

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هر نفس زنده‌ای روزی طعم مرگ را می‌چشد

همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید هر نفس زنده‌ای روزی طعم مرگ را می‌چشد و من نیز می‌دانم که مرگ روزی مرا در آغوش می‌گیرد پس چه بهتر که این پایان، پایان راهی مقدس باشد راهی که انسان را از دنیا به جهانی دیگر منتقل می‌کند و مرگ را نه پایان که تحول می‌گرداند.

من آگاهانه راه خدا را انتخاب کردم

من از همان سال‌های نوجوانی با مطالعه و اندیشیدن مسیر خود را شناختم و آگاهانه راه خدا را انتخاب کردم مکتب انسان ساز اسلام را پذیرفتم، مکتبی که انسان را در همه ابعاد می‌سازد انسان بر سر دو راهی است: یا در پستی می‌ماند، یا آن‌چنان اوج می‌گیرد که به ملکوت می‌رسد و به لقاءالله نزدیک می‌شود.

تاآخرین قطره خون در برابر مشرکین، کفّار و دشمنان اسلام خواهیم جنگید

دوران کودکی‌ام در محرومیت گذشت و همین رنج‌ها باعث شد درد محرومان را با جانم لمس کنم ما برای خدا و برای دفاع از مستضعفان ایستاده‌ایم با قرآن در یک دست و سلاح در دست دیگر، تا آخرین قطره خون در برابر مشرکین، کفّار و دشمنان اسلام خواهیم جنگید.

ابر قدرتهای، عذابشان ثمره همان دشمنی با حق خواهد بود

ابر قدرت‌ها بدانند که نمی‌توانند مهر خدا و محبت اهل بیت (ع) را از دل این ملت مسلمان بیرون بکشند تلاشهایشان بیهوده است و عذابشان ثمره همان دشمنی با حق خواهد بود.

پدر و مادر عزیزم؛ امانتتان را در راه اسلام تقدیم کردید

پدر و مادر عزیزم! افتخار کنید همان گونه که پدران و مادران صدر اسلام افتخار می‌کردند شما فرزندی تربیت کردید که راهش الله بود و رهبرش روح خدا، خمینی بت شکن شما سربلند باشید که امانتتان را در راه اسلام تقدیم کردید.

در حمایت از اسلام، انقلاب و ولایت سست نشوید

به همه خواهران و برادران عزیزم سفارش می‌کنم راه شهدا را ادامه دهید، راهی که امتداد راه امام حسین (ع) است نگذارید خون شهیدان بر زمین بماند و در حمایت از اسلام، انقلاب و ولایت سست نشوید.

با چشمانی باز راه شهادت را برگزیدم

مادر عزیزم! برایم گریه نکن من با چشمانی باز و دلی مطمئن این راه افتخارآمیز شهادت را برگزیدم و با آغوشی گشاده به استقبال آن رفتم افتخار کنید که خون ناچیز فرزندتان در راه اسلام ریخته شد.

مرا در کنار برادرانم در امیدیه به خاک بسپارید

از شما می‌خواهم مرا در کنار برادرانم در امیدیه به خاک بسپارید؛ و از پدرم تقاضا دارم برای نماز و روزه‌های قضایم، کسی را مأمور کند تا به جا آورد.

والسلام لهراسب آقاجاری