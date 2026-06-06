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سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از آمادگی ۴۰ مرکز خرید در سراسر استان زنجان با ظرفیت کلی بیش از ۵۰۰ هزار تن گندم، برای انجام عملیات خرید تضمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی عیوضی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای خرید تضمینی گندم استان گفت: ۴۰ مرکز خرید در سراسر استان زنجان با ظرفیت کلی بیش از ۵۰۰ هزار تن گندم، برای انجام عملیات خرید تضمینی تجهیز و آماده شدهاند. با شروع به کار سیلوهای غدیر و ولایت در ۲۵ خردادماه؛ برداشت و خرید محصول به صورت رسمی آغاز شده و به تدریج با پیشرفت برداشت در دیگر مناطق، مراکز خرید باقیمانده نیز فعالیت خود را گسترش خواهند داد.
به گفته سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان؛ این فرآیند طبق دستورالعملها و ابلاغیههای شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت میپذیرد چرا که تاکید بر رعایت دقیق این دستورالعملها، تضمینکننده اجرای عادلانه و شفاف فرآیند خرید است.
عیوضی اضافه کرد: مراکز خرید با عملکرد ضعیف یا عدم رعایت استانداردهای لازم، از چرخه خرید حذف خواهند شد تا تنها مراکز کارآمد و پاسخگو در این بخش باقی بمانند. هدف از این رویکرد، اطمینان از خرید بهموقع و با کیفیت محصول کشاورزان و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل یا نارضایتی است.
این مسئول با اشاره به اهمیت گندم به عنوان محصولی اساسی در امنیت غذایی کشور، بر لزوم همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف خرید تضمینی تاکید کرد و افزود: برنامهریزی برای تامین ناوگان حمل و نقل، تجهیز انبارهای ذخیرهسازی و ایجاد هماهنگی بین کشاورزان، مراکز خرید و مسئولان امر، از جمله اقدامات در دست اجرای این سازمان برای روانسازی فرآیند خرید است.
عیوضی گفت: پیشبینی میشود با آغاز به موقع خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان، انگیزه تولید در بخش کشاورزی استان افزایش یافته و شاهد تداوم و رونق تولید گندم در سالهای آتی نیز باشیم.
وی افزود: رعایت پروتکلهای بهداشتی در مراکز خرید نیز به عنوان یکی از اولویتها در دستور کار قرار دارد تا سلامت کشاورزان و کارکنان این مراکز در اولویت باشد. انتظار میرود با اجرای کامل این طرح، گام مهمی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تامین نیازهای داخلی کشور برداشته شود.