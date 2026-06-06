به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی عیوضی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای خرید تضمینی گندم استان گفت: ۴۰ مرکز خرید در سراسر استان زنجان با ظرفیت کلی بیش از ۵۰۰ هزار تن گندم، برای انجام عملیات خرید تضمینی تجهیز و آماده شده‌اند. با شروع به کار سیلو‌های غدیر و ولایت در ۲۵ خردادماه؛ برداشت و خرید محصول به صورت رسمی آغاز شده و به تدریج با پیشرفت برداشت در دیگر مناطق، مراکز خرید باقی‌مانده نیز فعالیت خود را گسترش خواهند داد.

به گفته سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان؛ این فرآیند طبق دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران صورت می‌پذیرد چرا که تاکید بر رعایت دقیق این دستورالعمل‌ها، تضمین‌کننده اجرای عادلانه و شفاف فرآیند خرید است.

عیوضی اضافه کرد: مراکز خرید با عملکرد ضعیف یا عدم رعایت استاندارد‌های لازم، از چرخه خرید حذف خواهند شد تا تنها مراکز کارآمد و پاسخگو در این بخش باقی بمانند. هدف از این رویکرد، اطمینان از خرید به‌موقع و با کیفیت محصول کشاورزان و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل یا نارضایتی است.

این مسئول با اشاره به اهمیت گندم به عنوان محصولی اساسی در امنیت غذایی کشور، بر لزوم همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف خرید تضمینی تاکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای تامین ناوگان حمل و نقل، تجهیز انبار‌های ذخیره‌سازی و ایجاد هماهنگی بین کشاورزان، مراکز خرید و مسئولان امر، از جمله اقدامات در دست اجرای این سازمان برای روان‌سازی فرآیند خرید است.

عیوضی گفت: پیش‌بینی می‌شود با آغاز به موقع خرید تضمینی و حمایت از کشاورزان، انگیزه تولید در بخش کشاورزی استان افزایش یافته و شاهد تداوم و رونق تولید گندم در سال‌های آتی نیز باشیم.

وی افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراکز خرید نیز به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار قرار دارد تا سلامت کشاورزان و کارکنان این مراکز در اولویت باشد. انتظار می‌رود با اجرای کامل این طرح، گام مهمی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تامین نیاز‌های داخلی کشور برداشته شود.