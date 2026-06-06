رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، دستگاههای اقتصادی دولت باید با هماهنگی کامل عمل کنند و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز در کنار دولت برای عبور از شرایط موجود نقشآفرینی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون با اشاره به ضرورت ترسیم یک راهبرد و برنامه مشخص در درون وزارتخانهها برای اعمال سیاستهای ارزی و مالی کشور در شرایط موجود، گفت: دستگاههای ستادی و صفی ما در حوزه اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ باشند؛ نمیشود در این موضوع هر دستگاهی مسیر جداگانهای را دنبال کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین حوزه نفت و انرژی باید در این زمینه با یکدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند این برنامه مهم را عملیاتی کنند.
وی افزود: چیزی که مشخص است این بوده که ما نمیتوانیم با همان ریل قبلی، بودجه قبلی و سیاستهای ارزی گذشته حرکت کنیم؛ کشور در شرایط جنگی قرار داشته، جنگیده و همچنان در حال جنگ است، بنابراین باید بازسازی انجام شود و شرایط لازم برای مدیریت این وضعیت فراهم شود. دستگاهها باید هماهنگ باشند و نمیشود هر دستگاهی مجدداً کار خودش را انجام دهد، چرا که محدودیتهای بیشتر شده و اساساً توان مدیریت اقتصاد با روشهای گذشته وجود ندارد. همه دستگاهها، منابع ارزی کشور و دیگر بخشهای اقتصادی که به معیشت مردم مرتبط هستند باید در این مسیر ایفای نقش کنند.
نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در شرایط فعلی اظهار کرد: تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی، بهویژه افرادی که راهکارها را بهتر از دولت میدانند، باید در این موضوع به دولت کمک کنند. همچنین دولت باید برای جلب نظر مردم و اجرای برنامههای فعالان اقتصادی، آغوش خود را باز بگذارد، و نباید نگرانی این باشیم که دولت جای خود را بخش خصوصی و یا فعالان اقتصادی میدهد. اگر دولت و فعالان اقتصادی این اقدامات را در کنار یکدیگر قرار دهند، حتماً موفق خواهند شد. ما همیشه تأکید داشتیم و همچنان هم تأکید داریم که در این شرایط، دولت باید خود را جمعوجورتر کرده و هماهنگی ستادی و صفی خود را افزایش دهد.
تاجگردون همچنین درباره آخرین تحولات مربوط به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در موضوع بودجه، دولت فعلاً اختیار لازم را دارد و هر زمان که شرایط برای ارائه اصلاحیه یا متمم بودجه فراهم شود، مجلس در خدمت دولت خواهد بود و نگرانی از این بابت وجود ندارد، اما در شرایط فعلی دولت میتواند کار خود را پیش ببرد.