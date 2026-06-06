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وحید قاسمی درباره دلاوریهای رزمندگان اسلام با الگوبرداری از دلاوریهای حضرت علی علیه السلام شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید قاسمی درباره دلاوریهای رزمندگان اسلام با الگوبرداری از دلاوریهای حضرت علی علیه السلام شعری سروده است.
لشکر سلمانتان، رفته به میدان علی
معرکهی خیبر است، تیغ بگردان علی
با دل بیتاب ما، صبر چه بینسبت است!
صیقل شمشیر ما، آینهی عبرت است
شعلهی این غائله، آهِ جگرسوز ماست
داغ شهیدی بزرگ، روضهی امروز ماست
بغض اگرچه گرفت، فرصت فریاد را
خشم نشان میدهد، جبههی بیداد را
در دلِ میدان رزم، رحم به دشمن خطاست
صحبت تسلیم با نسلِ تهمتن خطاست
خنجر ما میدَرَد شاهرگ دیو را
میکِشد از تن برون، قلب تلاویو را
با سرِ بر دار ما، ترس چه بیگانه است!
غایت آمال ما، مرگ در این خانه است
خانه وطن، جان وطن، ریشهی ایمان وطن
پاکی ناموس ماست، مام شهیدان وطن