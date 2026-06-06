رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به افزایش ۲.۷ درجه‌ای دمای کشور در دهه‌های اخیر، بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری و سازگاری با پیامد‌های تغییر اقلیم تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،آقای طاهری طاهری همزمان با آغاز هفته محیط زیست در گفت‌و‌گو با برنامه سلام خبرنگار، تغییر اقلیم را یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی جهان و ایران دانست و گفت: شعار ملی هفته محیط زیست امسال «حفظ محیط زیست؛ حفظ امنیت ملی» انتخاب شده و نخستین روز این هفته با عنوان «هشدار اقلیمی؛ آگاهی، تاب‌آوری» نامگذاری شده است.

وی با اشاره به آثار گسترده تغییرات اقلیمی افزود: افزایش دمای زمین، کاهش یا تغییر الگوی بارش، تشدید پدیده‌های حدی جوی، گسترش بیابان‌زایی و افزایش طوفان‌های گرد و غبار از مهم‌ترین پیامد‌های تغییر اقلیم به شمار می‌رود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت : ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از جمله کشور‌هایی است که بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی می‌پذیرد؛ به‌گونه‌ای که طی چند دهه گذشته میانگین دمای کشور حدود ۲.۷ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و میزان بارش سالانه نیز روند کاهشی داشته است.

طاهری با تأکید بر اهمیت سازگاری با شرایط جدید اقلیمی تصریح کرد: افزایش مصرف انرژی، کاهش منابع آبی و تشدید مخاطرات محیط‌زیستی از پیامد‌های مستقیم تغییر اقلیم است و برای کاهش آثار آن، همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی عمومی، مدیریت مصرف آب و انرژی و توسعه زیرساخت‌های سازگار با اقلیم، از مهم‌ترین راهکار‌های افزایش تاب‌آوری کشور در برابر پیامد‌های تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود.



