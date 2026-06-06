به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در این نشست خواستار مساعدت بیش از پیش وزارت امور خارجه برای گسترش ارتباطات فرامرزی شد.

نوری در این دیدار بر لزوم ارتقای جایگاه و تقویت نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان شمالی تأکید کرد و آن را پیش‌نیاز اساسی برای برقراری ارتباطات منسجم با کشور‌های همسایه، به‌ویژه کشور‌های حوزه آسیای میانه دانست.

وی تصریح کرد؛ تقویت این دفتر می‌تواند فرآیند تبادلات تجاری و تردد بازرگانان را تسریع بخشد.

دکترسید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در این دیدار ضمن قدردانی از اهتمام و تلاش‌های استاندار خراسان شمالی در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای، نسبت به تقویت همکاری‌ها قول مساعد داد.

وزیر امور خارجه با استقبال از پیشنهاد‌های مطرح شده، بر آمادگی این وزارتخانه برای تقویت تعاملات با کشور‌های آسیای میانه تأکید کرد.

در پایان این نشست، طرفین بر تدوین نقشه راه جدیدی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان در جهت پیشبرد اهداف دولت وفاق ملی توافق کردند.