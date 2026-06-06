به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در محل تجمعات مردمی میدان ۱۷ شهریور آمل آنچه بیش از همه مورد استقبال مردم خصوصا نسل جوان قرار گرفته، آموزش سلاح شناسی است، آموزش‌هایی که در دو موکب، با حضور استادان و مربیان حوزه آموزش دفاعی با استقبال مردان وزنان آملی همراه بوده است



فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان آمل گفت: آموزش سلاح شناسی بنا به درخواست شهروندان آملی در دو موکب برداران وخواهران با هدف ارتقای مهارت و دانش در حال برگزاری است.



سرهنگ سید موسی حسین نژاد افزود: مردم با توجه به مسئولیت پذیری در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و نظامی لازم دیدند آموزش‌های سلاح شناسی را نیز فرا بگیرند.

او با بیان اینکه هیچ محدودیت سنی در یادگیری آموزش‌های سلاح وجود ندارد، گفت: این آموزش‌ها در مساجد و حسینیه‌های محلات شهر و روستا‌های آمل نیز برگزار خواهد شد.