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فرماندار پلدختر از مهار آتشسوزی مراتع این شهرستان پس از هشت ساعت تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمد عزیزی گفت:آتشسوزی مراتع منطقه ی طولکش شهرستان پلدختر که از ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه ۱۵ خرداد آغاز شده بود ،با تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست،جهاد کشاورزی، هلال احمر، دهیاریها، گروههای مردم نهاد و نیروهای محلی در ساعت ۲۳:۳۰ مهار شد.
فرماندار پلدختر بیان کرد: با وجود مهار آتشسوزی، نیروهای امدادی و عوامل منابع طبیعی همچنان در منطقه حضور دارند تا در صورت شعلهور شدن ، نسبت به کنترل و خاموش کردن آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه میزان خسارت وارده هنوز مشخص نشده است ،افزود:علت وقوع این آتشسوزی در دست بررسی است.