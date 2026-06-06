به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمد عزیزی گفت:آتش‌سوزی مراتع منطقه ی طولکش شهرستان پلدختر که از ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه ۱۵ خرداد آغاز شده بود ،با تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست،جهاد کشاورزی، هلال احمر، دهیاری‌ها، گروه‌های مردم نهاد و نیروهای محلی در ساعت ۲۳:۳۰ مهار شد.

فرماندار پلدختر بیان کرد: با وجود مهار آتش‌سوزی، نیروهای امدادی و عوامل منابع طبیعی همچنان در منطقه حضور دارند تا در صورت شعله‌ور شدن ، نسبت به کنترل و خاموش کردن آن اقدام کنند.



وی با بیان اینکه میزان خسارت وارده هنوز مشخص نشده است ،افزود:علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.





