فرماندار بوشهر با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: هم‌اکنون ۵ نیروگاه خورشیدی از سوی بخش دولتی در شهرستان بوشهر در حال اجراست که مجموع ظرفیت آنها به حدود ۱۶ مگاوات می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود اوایل فصل تابستان وارد مدار و بهره‌برداری شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمد مظفری در بازدید از روند اجرای طرحهای نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان بوشهر، بر تسریع در بهره‌برداری از این طرح‌ها تأکید کرد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اهمیت آمادگی زیرساخت‌های انرژی پیش از اوج مصرف افزود: تکمیل و راه‌اندازی به‌موقع این نیروگاه‌ها نقش مؤثری در پایداری شبکه برق و کاهش فشار در ساعات اوج مصرف تابستان خواهد داشت.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث شهرک نیروگاه خورشیدی در شهرستان بوشهر خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید برق، جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار در دستور کار قرار دارد.

مظفری با اشاره به شرایط اقلیمی ویژه بوشهر و طولانی بودن فصل گرما، از شهروندان خواست با اقداماتی نظیر تنظیم صحیح دمای وسایل سرمایشی و رعایت الگوی مصرف، در این حرکت ملی مشارکت فعال داشته باشند.

فرماندار بوشهر در پایان تصریح کرد: پیگیری برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در هر دو بخش دولتی و خصوصی با هدف تسریع در اجرای طرحهای انرژی پاک، با مشارکت سرمایه‌گذاران و حمایت دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد داشت.