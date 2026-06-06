به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: علاقه مندان می‌توانند طی روز‌های شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح و بعدازظهر از ساعت ۱۵ الی ۱۸ و روز جمعه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ از موزه تاریخ طبیعی زنجان بازدید کنند.

موزه تاریخ طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در ابتدای جاده تبریز، پارک جنگلی ارم واقع شده است.