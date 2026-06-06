به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حماسه سازان دیار هزارسنگر پس از سه ماه ایستادگی درمیدان، حالا در تجمعات شبانه آموزش‌های میدانی دفاع از وطن را فرا می‌گیرند.

در شهرستان آمل نیز هر شب درمحل تجمعات مردمی درمیدان ۱۷ شهریور این شهر، آنچه بیش از همه مورد استقبال مردم خصوصا نسل جوان قرار گرفته، آموزش‌های سلاح شناسی است.

آموزش‌هایی که در دو موکب، با حضور استادان ومربیان حوزه آموزش دفاعی با استقبال مردان وزنان آملی آموزش داده می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهرستان آمل گفت: آموزش سلاح شناسی بنا به درخواست شهروندان آملی که درتجمعات شبانه در دو موکب برداران وخواهران، آموزش اسلحه شناسی و برنامه‌های متنوع ارتقای مهارت و دانش می‌بینند..

سرهنگ سید موسی حسین نژاد افزود: این آموزش‌ها از مواردی هست که با توجه به شرایط جنگی کشور لازم وضروری دیده شده تا آموزش‌های سلاح شناسی نیز انجام شود.

وی با بیان اینکه با توجه به مسئولیت پذیری که مردم در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی وحوزه نظامی لازم دیدند که آموزش‌های سلاح شناسی را نیز فرا بگیرند، تصریح کرد: از چند هفته گذشته، آموزش انواع سلاح شامل، کلاش، تیربار، دوشکا ونیز آموزش‌های خود امدادی و دگرامدادی به علاقمندانی که در تجمعات شبانه حضور دارند، ارائه داده می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه آمل با بیان اینکه هیچ محدودیت سنی در یادگیری آموزش‌های سلاحی شناسی و نیز مرد وزن ندارد، افزود: حضور بانوان آملی هم در کنار مردان، تصویری روشن از مشارکت همه جانبه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به نمایش گذاشته است.

سرهنگ حسین نژاد، همچنین از مرحله دیگری از آموزش هاس سلاح شناسی درسطح مساجد و حسینیه‌های محلات سطح شهر و روستا‌های آمل خبر داد وگفت: این آموزش‌ها با حضور مربیان مجرب واستادان حوزه آموزش دفاعی برگزار خواهد شد.

وی یادآورشد، مردم همیشه درصحنه دیارهزارسنگر، آمده‌اند تا نشان دهند برای پاسداری از امنیت و عزت کشور، آماده دفاع از وطن هستند.