به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور گفت: نتایج این آزمایش‌ها، انطباق کامل کیفیت آب شرب با استاندارد ملی ۱۰۵۳ را تأیید می‌کند.

نازیلا نوری افزود: با هدف صیانت از سلامت عمومی و ارتقای کیفیت خدمات، پایش و کنترل کیفیت آب شرب در تمامی مراحل استحصال، ذخیره‌سازی و توزیع به صورت مستمر و با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، انجام می‌شود.

وی گفت: سال گذشته در مجموع دویست و دو هزارو ۸۵۰ آزمون بر روی نمونه‌های برداشت شده از منابع تأمین آب، مخازن و شبکه توزیع شهر‌ها و روستا‌های تحت پوشش شهرستان‌های نیشابور، زبرخان، فیروزه و میان‌جلگه انجام شد.

نوری ادامه داد: این آزمون‌ها شامل آزمایش‌های میکروبیولوژی، شیمیایی و فیزیکی، سنجش کلر باقیمانده و کدورت بوده و همچنین نمونه‌های فاضلاب نیز به‌طور مستمر از نظر میکروبی و شیمیایی، آزمایش شدند.

رئیس اداره کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور با اشاره به جایگاه آزمایشگاه‌های این شرکت گفت: آزمایشگاه میکروبیولوژی آبفای نیشابور برای هشتمین سال متوالی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد بین‌المللی ایزو هفده هزارو ۲۵ شده است. همچنین آزمایشگاه فاضلاب این شرکت برای سومین سال پیاپی به‌عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست، فعالیت می‌کند.

.