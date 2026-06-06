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۲ هزار و ۵۹۵ زائر حج تمتع با ۱۱ پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جده به مشهد منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: ۲ هزار و ۵۹۵ زائر حج تمتع از شروع عملیات بازگشت حجاج به کشور از ۱۲خردادماه تاکنون از طریق فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد به کشور بازگشته اند.
محمود امانی افزود: این تعداد زائر توسط ۱۱ پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جده به مشهد منتقل شدند.
وی اضافه کرد: براساس برنامهریزی انجام شده حاجیان استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از طریق فرودگاه مشهد به کشور برمیگردند.
مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی تاکید کرد: تمهیدات لازم برای میزبانی از زائران سرزمین وحی و خانواده های حاجیان اندیشیده شده است و عملیات بازگشت تا ۱۸ خردادماه ادامه دارد.
۱۷ هزار و ۴۴۶ زائر حج تمتع امسال از فرودگاه مشهد عازم مدینه منوره شدند. در حج ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ هزار و ۲۴۵ زائر از طریق فرودگاه مشهد به عربستان اعزام شده بودند.
فرودگاه بین المللی مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور روزانه محل نشست و برخاست ۱۸۰ پرواز است.
زائران حج امسال از فرودگاه جده به ۶ ایستگاه پروازی شامل مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان، اصفهان و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور منتقل می شوند.