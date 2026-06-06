طرح آبرسانی به شهر بیرجند با هدف تأمین و انتقال ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب شرب از طریق بهره‌برداری از ۶ حلقه چاه، تاکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی آبرسانی به بیرجند گفت: این طرح با هدف تأمین و انتقال ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب شرب از طریق بهره‌برداری از ۶ حلقه چاه، اجرا می شود.

سارانی افزود: این طرح به عنوان یکی از طرح های مهم زیرساختی در حوزه تأمین آب، با هدف تقویت منابع آب شرب شهر بیرجند، افزایش پایداری شبکه آبرسانی و پاسخگویی به نیاز‌های روبه‌رشد جمعیتی در حال اجراست.

وی گفت: در قالب این طرح؛ حفر و تجهیز چاه ها، احداث مخزن هزار مترمکعبی اجرا شده است و در بخش انتقال آب، اجرای خط لوله‌ای به طول ۶۲ کیلومتر و با قطر ۵۰۰ میلی‌متر در دستور کار قرار دارد که تاکنون حدود ۳۰ کیلومتر از این مسیر اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: این خط انتقال از بخش‌های اصلی طرح محسوب می‌شود و تکمیل آن امکان انتقال پایدار آب از محل چاه‌ها به شبکه تأمین آب شهر بیرجند را فراهم خواهد کرد.

سارانی هزینه کل طرح را هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: برای اجرای این طرح، تاکنون حدود ۴۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و با توجه به حجم عملیات باقی‌مانده، به‌ویژه در بخش تکمیل خط انتقال و برخی تأسیسات مرتبط، برآورد می‌شود حدود ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای اتمام کامل طرح نیاز باشد.

وی گفت: تأمین و تخصیص به‌موقع این منابع مالی می‌تواند روند پیشرفت طرح را تسریع کرده و شرایط بهره‌برداری از آن را در زمان مناسب فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: با بهره‌برداری کامل از این طرح، ظرفیت تأمین آب شرب شهر بیرجند به میزان ۱۵۰ لیتر بر ثانیه افزایش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش آبی، تقویت پایداری شبکه تأمین آب و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان داشته باشد.

سارانی افزود: اجرای این طرح گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حیاتی شهر بیرجند به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با ادامه روند اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، در آینده نزدیک به مرحله بهره‌برداری نهایی برسد.