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عملیات تسطیح مسیرهای عشایری شهرستان رسماً آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان طبس در بازدید از مناطق عشایری و احصای مشکلات و دغدغههای عشایر این شهرستان گفت: موضوع بهسازی و تسطیح راههای عشایری به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفت.
اشرفیان افزود: در این رابطه، رایزنیهای لازم با ادارهکل امور عشایر خراسان جنوبی انجام شد، که منجر به اعزام یک دستگاه گریدر اختصاصی برای رفع مشکلات راههای این منطقه شد.
به گفته وی با ورود این ماشینآلات، عملیات تسطیح و رگلاژ (آسفالت بهبودیافته) مسیرهای عشایری شهرستان رسماً آغاز شده است.
براساس برنامه ریزی انجام شده از سوی اداره امور عشایر شهرستان، این عملیات از بخش دیهوک کلید خورده و پس از اتمام بهسازی در این منطقه، بهسرعت در بخش مرکزی شهرستان ادامه دارد.
شهرستان طبس با دارا بودن بیش از هزار و ۱۳۷ کیلومتر راه عشایری، نیازمند بهسازی مستمر این مسیرهاست تا علاوه بر تسهیل در تردد عشایر، فرآیند جابهجایی اقلام و خصوصا دامها با ایمنی و سهولت بیشتری انجام شد.