مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سازمان غذا و دارو، از آغاز پویش «نبض تحول دیجیتال» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید کاظمی، با اشاره به اهمیت شتاب‌بخشی به فرآیند‌های هوشمندسازی، گفت: دفتر فناوری اطلاعات برنامه ریزی کرده است هر هفته در روز دوشنبه نسبت به رونمایی از یک پروژه جدید در مسیر تحول دیجیتال اقدام نماید.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این طرح تسهیل دسترسی ذی‌نفعان به خدمات و ارتقای شفافیت در ارائه سرویس‌های سلامت محور است.

مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، با دعوت از عموم مردم و فعالان حوزه سلامت برای مشارکت در این روند، افزود: بخش ویژه‌ای با عنوان سامانه ثبت پیشنهاد در درگاه خدمات هوشمند سازمان راه‌اندازی شده است تا آحاد مردم بتوانند به عنوان بازوی فکری سازمان ایده‌ها و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

کاظمی خاطرنشان کرد: افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به نشانی my.fda.gov.ir و تکمیل اطلاعات خواسته شده پیشنهادات مشخص خود را ثبت کنند.

وی اطمینان داد که تمامی موارد دریافتی پیگیری شده و پیشنهادات منتخب پس از بررسی کارشناسی در چرخه تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال سازمان قرار خواهند گرفت.

کاظمی، بهره‌گیری از خرد جمعی و نظرات تخصصی ذی‌نفعان را عامل اصلی موفقیت در پیاده‌سازی سامانه‌های نوین دانست و از همه علاقه‌مندان خواست تا با ارسال دیدگاه‌های سازنده خود یاری‌گر سازمان در تحقق دولت الکترونیک و خدمت‌رسانی بهتر به مردم باشند.