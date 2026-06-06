مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند‌های پژوهشی در این دانشگاه، از برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی رویه‌های موجود پژوهشی و تدوین کارنامه پژوهشی اعضای هیات علمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن خواجه‌زاده در مراسم تکریم و معارفه مدیر امور پژوهشی این دانشگاه بر ضرورت اصلاح و تسهیل فرآیند‌های پژوهشی تأکید کرد و گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی گسترده‌ای در اختیار دارد و باید تلاش کنیم این توانمندی‌ها به بهترین شکل معرفی و در مسیر توسعه دانشگاه به کار گرفته شود.

وی با قدردانی از اعتماد مسئولان دانشگاه برای پذیرش این مسئولیت اظهار کرد: امیدوارم بتوانم گام هرچند کوچکی در مسیر پیشرفت و توسعه یکی از بزرگ‌ترین و پرافتخارترین دانشگاه‌های کشور بردارم. دانشگاه صنعتی امیرکبیر سابقه‌ای درخشان در عرصه آموزش، پژوهش و فناوری دارد و ضروری است ظرفیت‌های موجود بیش از گذشته در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شوند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند‌های اجرایی حوزه پژوهش افزود: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های من در مدیریت امور پژوهشی، تسهیل فرآیند‌های پژوهشی است. متاسفانه در برخی موارد اعضای هیات علمی برای انجام امور پژوهشی با دشواری‌هایی مواجه هستند که باید با بازنگری در سازوکار‌ها و فرآیند‌های موجود این موانع را کاهش دهیم.

خواجه زاده سامانه «بهستان» را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم این سامانه به شکلی توسعه یابد که اعضای هیات علمی بتوانند از طریق آن به کارنامه پژوهشی خود دسترسی داشته باشند و اطلاعات مرتبط با عملکرد پژوهشی آنان به صورت دقیق، شفاف و به‌روز در دسترس قرار گیرد.

وی ادامه داد: وجود اطلاعات دقیق و ساماندهی‌شده از فعالیت‌های پژوهشی، علاوه بر تسهیل فرآیند‌های مدیریتی، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان دانشگاه نیز نقش مهمی ایفا کند. بر همین اساس ارتقای زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سامانه‌های مرتبط با پژوهش از برنامه‌های جدی این مدیریت خواهد بود.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر ضرورت بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود در حوزه پژوهش اظهار کرد: برخی از رویه‌های پژوهشی دانشگاه قدمت زیادی دارند و متناسب با شرایط و نیاز‌های امروز نیستند. از این رو لازم است این رویه‌ها مورد بازبینی و به‌روزرسانی قرار گیرند تا ضمن تسهیل امور، دانشجویان و اعضای جدید هیات علمی نیز بتوانند به آسانی با فرآیند‌های پژوهشی دانشگاه آشنا شوند.

خواجه زاده همچنین به اهمیت اطلاع‌رسانی و ارتباطات دانشگاهی اشاره کرد و گفت: وب‌سایت دانشگاه یکی از مهم‌ترین درگاه‌های ارتباطی دانشگاه با جامعه، صنعت و مخاطبان داخلی و خارجی است. بسیاری از افراد پیش از هرگونه تعامل با دانشگاه، اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق وب‌سایت دریافت می‌کنند؛ بنابراین ضروری است محتوای این بخش به صورت مستمر به‌روزرسانی شده و متناسب با جایگاه دانشگاه ارتقا یابد.

وی افزود: تصویر و هویت دانشگاه در فضای مجازی و بستر‌های اطلاع‌رسانی رسمی، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه دارد و باید از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر دستاورد‌ها و توانمندی‌های پژوهشی استفاده شود.

خواجه‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم گسترش تعاملات بین‌المللی تأکید کرد و گفت: برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی، ایجاد پیوند‌های جدید و موثر با معاونت بین‌الملل دانشگاه ضروری است. امروز بخش قابل توجهی از پیشرفت‌های علمی در قالب همکاری‌های بین‌المللی شکل می‌گیرد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز باید از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌مند شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه و افزایش اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی را فراهم کند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین بر ضرورت استفاده از نظرات و تجربیات اعضای هیات علمی و مدیران پژوهشی دانشگاه تأکید کرد و گفت: موفقیت در مدیریت پژوهش بدون مشارکت و همفکری مجموعه دانشگاه امکان‌پذیر نیست. در حوزه پژوهش نیازمند دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و تجربیات تمامی اعضا هستیم تا بتوانیم تصمیماتی جامع‌تر و اثربخش‌تر اتخاذ کنیم.

خواجه‌زاده در پایان با تأکید بر رویکرد مشارکتی در مدیریت امور پژوهشی اظهار کرد: امیدوارم با همراهی اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و مدیران دانشگاه بتوانیم زمینه ارتقای هرچه بیشتر فعالیت‌های پژوهشی را فراهم کرده و گام‌های موثری در مسیر توسعه علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برداریم.