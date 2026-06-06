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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: ایجاد سایت متمرکز بازیافت و تشدید نظارت بر مراکز ضایعاتی، بسترهای وقوع جرم را محدود میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مجتبی قدیمی در نشست ساماندهی کارگاههای ضایعاتی شهر کرمان با تاکید بر اهمیت ساماندهی کارگاههای ضایعاتی به عنوان یکی از راهبردهای مؤثر پیشگیری از جرم، گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، روند ساماندهی این مراکز در استان شتاب گرفته و اقدامات انجام شده نویدبخش کاهش زمینههای وقوع سرقت و ارتقای امنیت شهری است.
وی اظهارداشت: ساماندهی این مراکز یکی از محورهای مهم برنامههای پیشگیری از وقوع جرم در استان به شمار میرود و در این زمینه اقدامات ارزشمندی از سوی شهرداری کرمان و سازمان مشاغل شهری انجام شده است.
وی افزود: با وجود اقدامات صورت گرفته، لازم است این روند با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه فعالیت مراکز مجاز و قانونمند فراهم و بسترهای سوءاستفاده احتمالی محدود شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت مراکز ضایعاتی و اعمال نظارت مستمر و هدفمند میتواند نقش مهمی در ارتقای نظم شهری، صیانت از حقوق عمومی و کاهش برخی جرائم مرتبط ایفا کند.
**** تشکیل تیمهای مشترک نظارتی برای مقابله با مراکز غیرمجاز
قدیمی با اشاره به اجرای مصوبات کمیته هماهنگی و کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان کرمان گفت: با توجه به نقش برخی کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز در تسهیل خرید و فروش اموال مسروقه، این معاونت با همکاری دادستانی مرکز استان، شهرداری و سایر دستگاههای متولی، نسبت به تشکیل تیمهای مشترک نظارتی و انجام بازدیدهای میدانی گسترده از مراکز ضایعاتی سطح شهر کرمان اقدام کرده است.
وی افزود: این بازدیدها با هدف شناسایی آسیبها، ارتقای نظارت و ساماندهی فعالیت مراکز ضایعاتی انجام شده و نتایج آن مبنای تصمیمگیریهای اجرایی و نظارتی قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ادامه داد: در جریان بازدیدهای میدانی، مواردی از جمله فعالیت واحدهای فاقد مجوز قانونی، استفاده از کودکان کار، بهکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز، استقرار برخی کارگاهها در نقاط تهدیدکننده بهداشت عمومی، استفاده غیرمجاز از انشعابات آب و برق و برخی تخلفات صنفی شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شده است.
وی تأکید کرد: کشف برخی اموال متعلق به دستگاههای اجرایی در تعدادی از مراکز مورد بازدید، ضرورت تشدید نظارتها و استمرار همکاری دستگاههای مسئول را بیش از پیش آشکار ساخت.
قدیمی از برگزاری جلسات تخصصی با حضور رئیس کل دادگستری استان، شهردار کرمان و مدیران دستگاههای ذیربط خبر داد و گفت: تقسیم کار مشخص میان دستگاهها انجام شده و پیگیری راهاندازی سایت متمرکز بازیافت و انتقال کارگاههای ضایعاتی به محل تعیینشده در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: جمعآوری واحدهای غیرمجاز، ساماندهی فعالان این حوزه و افزایش نظارت بر فعالیت مراکز ضایعاتی از جمله برنامههایی است که با جدیت دنبال میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ساماندهی کارگاههای ضایعاتی یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش سرقت اموال عمومی، تجهیزات زیرساختی و اموال شهروندان است.
وی تصریح کرد: استمرار اقدامات نظارتی، همکاری بینبخشی و اجرای دقیق مصوبات مرتبط میتواند ضمن ارتقای امنیت اجتماعی، به افزایش آرامش و احساس امنیت در میان شهروندان منجر شود و زمینه تحقق امنیت پایدار در استان را فراهم سازد.