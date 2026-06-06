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بیمه مرکزی اعلام کرد: از امروز به مدت ۱۵ روز جریمه بیمه نامه شخص ثالث بخشیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بنا بر اعلام بیمه مرکزی همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی بدون بیمهنامه شخص ثالث، از امروز شنبه ۱۶ خرداد تا پایان ۳۰ خرداد فرصت دارند نسبت به خرید بیمهنامه شخص ثالث اقدام کنند.
متقاضیان در صورت خرید این بیمه نامه از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه بهرهمند میشوند.
بیمه شخص ثالث یک بیمه الزامی برای همه وسایل نقلیه است که هزینههای مربوط به خسارات مالی و جانی واردشده به دیگران (به غیر از راننده مقصر) را در حوادث رانندگی پوشش میدهد. رانندگی بدون این بیمه غیرقانونی بوده و مشمول جریمه خواهد شد.