به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد از راه‌اندازی این ژنراتور خبر داد و اعلام کرد: این دستگاه که ارزش مالی آن ۲۰ میلیارد ریال است در جریان جنگ رمضان به بیمارستان امام خمینی مهاباد اهدا شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان و رئیس دانشکده علوم پزشکی مهاباد در حاشیه راه اندازی این دستگاه این اقدام خداپسندانه را موجب تقویت بنیان‌های درمانی و تأمین پایدار برق توصیف کرد و گفت: این اقدامات خیرخواهانه باعث می‌شود تا در شرایط بحرانی، کیفیت ارائه خدمات به بیماران و مددجویان به صورت استاندارد ادامه یابد.

دکتر امید شاهی خیرین را پشتیبان کادر درمان و مجموعه‌های دولتی دانست و مشارکت آنان را موجب دلگرمی عنوان کرد و اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی به عنوان قطب درمانی جنوب استان، نیازمند حمایت‌های مستمر نیکوکاران است و این ژنراتور اهدا شده، می‌تواند برق مورد نیاز درمانگاه تخصصی و درمانگاه سرطانی را در مواقع بحرانی تامین کند.

وی افزود: این خیّر نیک‌اندیش تمایلی به افشای نام خود نداشت و هدف از این کار را مشارکت در بهبود سلامت عمومی و کمک به همنوعان در شرایط حساس درمانی عنوان کرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد خاطرنشان کرد: به پاس این عمل انسان دوستانه و ارزشمند، نام این خیر نیک‌اندیش در زمره خیرین سلامت این شهرستان ثبت شد و بی‌شک اجر این عمل خالصانه که در جهت حفظ جان انسان‌ها صورت گرفته، نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود

دکتر امید شاهی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم، خیرین و صاحبان صنایع برای مشارکت در طرح‌های سلامت‌محور، اعلام کرد: شبکه بهداشت و درمان مهاباد همواره، آماده دریافت ایده‌ها، پیشنهادات و کمک‌های مردمی در راستای تجهیز، نوسازی و ارتقای خدمات درمانی است.