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خیّر نیکاندیش مهابادی با اهدای یک دستگاه ژنراتور برق به بیمارستان امام خمینی مهاباد، زمینه تأمین پایدار برق را در شرایط اضطراری فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد از راهاندازی این ژنراتور خبر داد و اعلام کرد: این دستگاه که ارزش مالی آن ۲۰ میلیارد ریال است در جریان جنگ رمضان به بیمارستان امام خمینی مهاباد اهدا شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان و رئیس دانشکده علوم پزشکی مهاباد در حاشیه راه اندازی این دستگاه این اقدام خداپسندانه را موجب تقویت بنیانهای درمانی و تأمین پایدار برق توصیف کرد و گفت: این اقدامات خیرخواهانه باعث میشود تا در شرایط بحرانی، کیفیت ارائه خدمات به بیماران و مددجویان به صورت استاندارد ادامه یابد.
دکتر امید شاهی خیرین را پشتیبان کادر درمان و مجموعههای دولتی دانست و مشارکت آنان را موجب دلگرمی عنوان کرد و اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی به عنوان قطب درمانی جنوب استان، نیازمند حمایتهای مستمر نیکوکاران است و این ژنراتور اهدا شده، میتواند برق مورد نیاز درمانگاه تخصصی و درمانگاه سرطانی را در مواقع بحرانی تامین کند.
وی افزود: این خیّر نیکاندیش تمایلی به افشای نام خود نداشت و هدف از این کار را مشارکت در بهبود سلامت عمومی و کمک به همنوعان در شرایط حساس درمانی عنوان کرد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد خاطرنشان کرد: به پاس این عمل انسان دوستانه و ارزشمند، نام این خیر نیکاندیش در زمره خیرین سلامت این شهرستان ثبت شد و بیشک اجر این عمل خالصانه که در جهت حفظ جان انسانها صورت گرفته، نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود
دکتر امید شاهی در پایان ضمن دعوت از عموم مردم، خیرین و صاحبان صنایع برای مشارکت در طرحهای سلامتمحور، اعلام کرد: شبکه بهداشت و درمان مهاباد همواره، آماده دریافت ایدهها، پیشنهادات و کمکهای مردمی در راستای تجهیز، نوسازی و ارتقای خدمات درمانی است.