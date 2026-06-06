به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با توصیف سامانه پیش رو گفت: از اواسط وقت یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ تا اواخر وقت دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ شاهد وزش باد متوسط تا نسبتاَ شدید همراه با تندباد‌های لحظه‌ای در برخی مناطق استان خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود: این سامانه روز یکشنبه در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و روز دوشنبه در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی پایدار است.

وی گفت: در این مدت احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی وجود دارد.

سبزه زاری توصیه کرد: اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضروری در نظر گرفته شود.