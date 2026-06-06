به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رشد جمعیت و مهاجرپذیری کرج و از دیگرسو گسترش محدوده شهری و افزایش سفر‌های درون‌شهری، تقویت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی راه ضروری کرده است مردم اگرچه از کیفیت اتوبوس‌های درون شهری راضی هستند، اما زمان انتظار مسافر در ایستگاه‌ها همچنان بالاست.

معاون حمل و نقل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز گفت: براساس طرح‌های مطالعاتی کلانشهر کرج به ۷۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز دارد، اما با وجود اضافه شدن تعداد زیادی اتوبوس به چرخه حمل و نقل؛ کلانشهر کرج با ۲۰۰ دستگاه اتوبوس اداره می‌شود.

عطایی درخصوص مشکلات معیشتی ۶۰۰۰ راننده تاکسی فعال در کرج گفت: به دنبال آن هستیم تا ناوگان تاکسی در محلات نیز خدمت‌رسانی کنند و از طرف دیگر پیش بینی دسترسی اینترنتی به تاکسی‌ها به منظور راحتی دسترسی عموم و همچنین استفاده از تاکسی‌ها برای سرویس‌های ادارات و کارخانجات می‌تواند بخشی از مشکلات رانندگان تاکسی را حل کند.

اگرچه اتوبوس‌های برقی و تندرو، تاکسی‌های اینترنتی و به زودی راه اندازی مترو می‌تواند ضمن برطرف کردن بخشی از مشکلات حمل و نقلی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زیست‌محیطی شهر نقش موثری ایفا کند، اما با توجه به کاهش اقبال مسافران به تردد با تاکسی، مسئولان باید چاره‌ای برای معیشت شش هزار راننده تاکسی فعال در کرج بیندیشند.

آغاز بکار هر چه سریعتر اتوبوس‌های ۱۸ متری خریداری شده یکی از انتظارات به جای مردم کرج است که قرار است در چند روز آینده به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شود.