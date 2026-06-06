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مدیرکل سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان گفت: روزانه به ۴۰۰ واحد خون در سیستان و بلوچستان نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، صفدری افزود: هماکنون ۶ پایگاه فعال انتقال خون در زاهدان، زابل، خاش، ایرانشهر، سراوان و چابهار آماده پذیرش اهداکنندگان هستند.
وی بیان کرد: در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد مصرف خون استان در استان تامین و مابقی خون مورد نیاز استان از شبکه تامین خون کشور تکمیل میشود.
مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان، گفت: سیستان و بلوچستان در حال حاضر با کاهش اهدای خون مواجه است.
وی ضمن تاکید بر اهدای ماهیانه حدود ۶ هزار واحد خون در استان افزود: اهدای خون بسیاری از بیماریهای افراد مانند غلظت خون، پیشگیری از بیمارهای قلبی، کبد چرب و رسوب آهن که عامل سرطانهای خونی میتواند باشد را برطرف میکند.
مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان افزود: تالاسمی یکی از شایعترین بیماریهای خونی ارثی به شمار میرود که تشخیص آن بر اساس انجام یک آزمایش خون ساده با هزینه اندک امکانپذیر است.
صفدری گفت: اکنون میزان بیماران تالاسمی در سیستان و بلوچستان، ۳۵۰۰ نفر است که از سوی مراکز انتقال خون و بیمارستانها خدمات میگیرند.