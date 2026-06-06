به گزارش خبرگزاری صداوسیما در پی اعلام مرجع قضایی مبنی بر تصرف غیرقانونی یک ساختمان چندطبقه در منطقه اقدسیه توسط تعدادی از اراذل و اوباش، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

پس از تکمیل مستندات و شناسایی دقیق محل، مشخص شد، اوباش با بهره‌گیری از شگرد‌های قدرت‌نمایی و ارعاب، با طرد کردن مالک یا ساکنان قانونی، آنجا را به پایگاه غیرقانونی خود تبدیل کرده بودند. آنها با استقرار در طبقات و استفاده از تجهیزاتی نظیر بیسیم و سلاح سرد، تلاش می‌کردند با ایجاد جو رعب و وحشت در محل، مانع از دسترسی مالکان اصلی به ملک خود شوند و با نفوذ غیرقانونی در فضای ساختمان، عملاً کنترل آن را به دست گرفته بودند.

بر اساس اعلام این گزارش: در ادامه تیم‌های عملیاتی پلیس جهت اجرای حکم قضایی به محل اعزام شدند. متهمان که با استفاده از سلاح‌های سرد، اقدام به ارعاب و ایجاد ناامنی کرده بودند، علیرغم هشدار‌های پلیس از تمکین در برابر قانون امتناع کرده و با مأموران درگیر شدند.

مأموران پلیس با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و شلیک تیر هوایی، ضمن کنترل اوضاع، ۸ نفر از افراد اجیرشده که اقدام به تصرف غیرقانونی ملک کرده بودند را دستگیر کردند. در بازرسی از محل، ۳ قبضه قمه، ۵ دستگاه بی‌سیم دستی، تونفا و ادوات جرم کشف و ضبط شد. متهمان پس از تشکیل پرونده و با دستور قاطع مقام قضایی، با اتهاماتی نظیر تصرف غیرقانونی ملک، اخلال در نظم عمومی، ارعاب شهروندان و درگیری با مأمورین، روانه زندان شدند.

پلیس اطلاعات فاتب اعلام داشت؛ اقدام به تصرف غیرقانونی اموال، تهدید شهروندان و درگیری با ضابطین قضایی، هزینه‌های بسیار سنگینی برای مجرمان خواهد داشت. دستگاه انتظامی و قضایی با اقتدار کامل، دست‌درازی هر قانون‌شکن به حقوق و امنیت مردم را با قاطعیت و بدون کوچک‌ترین مماشاتی سرکوب کرده و متهمان را به دست قانون خواهد سپرد.