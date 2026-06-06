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دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدارها به این شرح است:
* نتایج جمعه ۱۵ خرداد:
سنگاپور ۱ - ۲ چین
- تیم چین در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ هم گروه ایران است.
هنگ کنگ ۲ - ۰ مغولستان
تایلند ۲ - ۲ کویت
اندونزی ۳ - ۰ عمان
تاجیکستان ۳ - ۱ هند
بلاروس ۴ - ۱ سوریه
- تیم سوریه در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ هم گروه ایران است.
گرجستان ۲ - ۰ بحرین
اسلواکی ۲ - ۲ مونته نگرو
مولداوی ۲ - ۲ بلغارستان
روسیه ۳ - ۰ بورکینافاسو
سن مارینو ۱ - ۲ بنگلادش در سراواله
مجارستان ۲ - ۱ فنلاند در بوداپست
جمهوری آذربایجان ۰ - ۲ مالت در شومباتلی مجارستان
بنین ۱ - ۱ نیجر در برگن نروژ
آفریقای مرکزی ۱ - ۱ توگو در طنجه مغرب
آنگولا ۱ - ۱ موریتانی در دارالبیضا مغرب
پاراگوئه ۴ - ۰ نیکاراگوئه در آسونسیون
پورتوریکو ۰ - ۳ عربستان در آستین آمریکا
کانادا ۱ - ۱ ایرلند
هائیتی ۱ - ۲ پرو در میامی آمریکا
- در این بازی داکنز نازون مهاجم تیم استقلال از دقیقه ۶۱ در ترکیب تیم هائیتی به میدان آمد.
* برنامه - شنبه ۱۶ خرداد:
وانوآتو - فیجی پورت ویلا
میانمار - گوآم در مانیل
بلژیک - تونس در بروکسل
ارمنستان - قزاقستان در ایروان
قرقیزستان - فلسطین در بیشکک
- تیم قرقیزستان در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ هم گروه ایران است.
اتیوپی - مالاوی در آدیس آبابا
سیرالئون - لیبریا در مراکش مغرب
جزایر ویرجین انگلیس - بونایر در مالاگا اسپانیا
جبل الطارق - جزایر کیمن در جبل الطارق
پرتغال - شیلی در لیسبون
رومانی - ولز در بخارست
آلبانی - لوکزامبورگ در تیرانا
آمریکا - آلمان در شیکاگو آمریکا
پاناما - بوسنی و هرزگوین در سنت لوئیز آمریکا
سوئیس - استرالیا در سن دیه گو آمریکا
بولیوی - اسکاتلند در هریسون آمریکا
کیپ ورد - برمودا در ایست راترفورد آمریکا
انگلیس - نیوزیلند در تامپا آمریکا
- تیم نیوزیلند هم گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است.
قطر - السالوادور در لس آنجلس آمریکا