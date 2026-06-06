دیدار‌های دوستانه تیم‌های ملی فوتبال؛ پیروزی عربستان و توقف کانادا

دیدار‌های دوستانه تیم‌های ملی فوتبال؛ پیروزی عربستان و توقف کانادا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدار‌ها به این شرح است:

* نتایج جمعه ۱۵ خرداد:

سنگاپور ۱ - ۲ چین

- تیم چین در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ هم گروه ایران است.

هنگ کنگ ۲ - ۰ مغولستان

تایلند ۲ - ۲ کویت

اندونزی ۳ - ۰ عمان

تاجیکستان ۳ - ۱ هند

بلاروس ۴ - ۱ سوریه

- تیم سوریه در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ هم گروه ایران است.

گرجستان ۲ - ۰ بحرین

اسلواکی ۲ - ۲ مونته نگرو

مولداوی ۲ - ۲ بلغارستان

روسیه ۳ - ۰ بورکینافاسو

سن مارینو ۱ - ۲ بنگلادش در سراواله

مجارستان ۲ - ۱ فنلاند در بوداپست

جمهوری آذربایجان ۰ - ۲ مالت در شومباتلی مجارستان

بنین ۱ - ۱ نیجر در برگن نروژ

آفریقای مرکزی ۱ - ۱ توگو در طنجه مغرب

آنگولا ۱ - ۱ موریتانی در دارالبیضا مغرب

پاراگوئه ۴ - ۰ نیکاراگوئه در آسونسیون

پورتوریکو ۰ - ۳ عربستان در آستین آمریکا

کانادا ۱ - ۱ ایرلند

هائیتی ۱ - ۲ پرو در میامی آمریکا

- در این بازی داکنز نازون مهاجم تیم استقلال از دقیقه ۶۱ در ترکیب تیم هائیتی به میدان آمد.

* برنامه - شنبه ۱۶ خرداد:

وانوآتو - فیجی پورت ویلا

میانمار - گوآم در مانیل

بلژیک - تونس در بروکسل

ارمنستان - قزاقستان در ایروان

قرقیزستان - فلسطین در بیشکک

- تیم قرقیزستان در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ هم گروه ایران است.

اتیوپی - مالاوی در آدیس آبابا

سیرالئون - لیبریا در مراکش مغرب

جزایر ویرجین انگلیس - بونایر در مالاگا اسپانیا

جبل الطارق - جزایر کیمن در جبل الطارق

پرتغال - شیلی در لیسبون

رومانی - ولز در بخارست

آلبانی - لوکزامبورگ در تیرانا

آمریکا - آلمان در شیکاگو آمریکا

پاناما - بوسنی و هرزگوین در سنت لوئیز آمریکا

سوئیس - استرالیا در سن دیه گو آمریکا

بولیوی - اسکاتلند در هریسون آمریکا

کیپ ورد - برمودا در ایست راترفورد آمریکا

انگلیس - نیوزیلند در تامپا آمریکا

- تیم نیوزیلند هم گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است.

قطر - السالوادور در لس آنجلس آمریکا