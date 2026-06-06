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پژوهشگر حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در کیش، صرفهجویی هوشمندانه را رمز عبور جامعه از بحران برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیما کاظمنیا، گفت: جامعهای که فرهنگ مصرف درست و مدیریت هوشمندانه منابع را جدی بگیرد در روزهای سخت نه تنها آسیب کمتری میبیند، بلکه میتواند با قدرت بیشتری مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
او با اشاره به مفهوم صرفهجویی استراتژیک، افزود: صرفهجویی به معنای محروم کردن مردم یا خسیس بودن نیست، بلکه هنر استفاده بهینه از امکانات و منابع برای حفظ تعادل اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
استاد دانشگاه، گفت: مدیریت درست مصرف انرژی، آب، مواد غذایی و سایر منابع در شرایط بحرانی، یک مسئولیت اجتماعی است و هر خانواده میتواند سهم مهمی در حفظ ثبات جامعه ایفا کند.
کاظم نیا افزود: هیچ جامعهای بدون مشارکت مردم قادر به عبور از بحرانها نیست و با صرفهجویی، همیاری ملی و همکاری عمومی میتواند تابآوری اجتماعی را افزایش دهد.
او تصریح کرد: جامعهای که فرهنگ مصرف بهینه را در کنار همبستگی اجتماعی تقویت کند، مانند یک فنر عمل خواهد کرد، ممکن است تحت فشار خم شود، اما هرگز از هم نمیپاشد و دوباره با قدرت به مسیر رشد بازمیگردد.
کاظمنیا افزود: امروز صرفهجویی تنها یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و لازمه حفظ آینده کشور و رفاه نسلهای آینده به شمار میرود.