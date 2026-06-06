هفدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها با ارائه ۱۹۰ مقاله علمی و برگزاری پنل‌های تخصصی و میزگرد‌های چالشی، به میزبانی دانشگاه آیندگان تنکابن به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس انجمن تحلیل پوششی داده‌های ایران در حاشیه این رویداد گفت: این کنفرانس که پیش‌تر برای بهمن‌ماه برنامه‌ریزی شده بود، به‌دلیل شرایط خاص به‌مدت دو روز در دانشگاه آیندگان برگزار شد. در این دوره، بیش از ۲۳۰ مقاله از داخل و خارج از کشور دریافت شد که پس از فرآیند داوری، ۱۹۰ مقاله برای ارائه انتخاب شده‌اند.

حسین‌زاده با اشاره به اهمیت این تکنیک در مدیریت و علوم تصمیم‌گیری افزود: تحلیل پوششی داده‌ها یک روش کمی بسیار کارآمد است که به مدیران در ارزیابی عملکرد زیرمجموعه‌ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان کمک شایانی می‌کند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های این کنفرانس شامل سخنرانی‌های کلیدی صاحب‌نظران داخلی و خارجی، کارگاه‌های تخصصی و میزگردی با موضوع چالش‌ها و راهکار‌های آموزش مجازی در آموزش عالی ایران است، تأکید کرد که برنامه‌ها به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار شد.

رئیس انجمن تحلیل پوششی داده‌های ایران همچنین با اشاره به رویکرد توسعه‌ای دانشگاه آیندگان تصریح کرد: این دانشگاه پس از ارتقا از مؤسسه به دانشگاه، در تلاش است تا با برگزاری مستمر کنفرانس‌های علمی، به قطب علمی منطقه و کشور تبدیل شود و تاکنون ۵ کنفرانس از ۱۷ کنفرانس را میزبانی کرد.