به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه اقتصادی استان در مسیر مبارزه با قاچاق کالا، نظارت دقیق بر مبادی ورودی و خروجی کالا است و سامانه جامع انبارها، کلیدی‌ترین ابزار برای رصد هوشمند جریان کالا است و هیچ فعالیتی در حوزه نگهداری کالا نباید خارج از این سامانه صورت گیرد.

مهرام روانبخش تاکید کرد: هرگونه عدم انطباق بین موجودی واقعی و آمار ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت، به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد جدی خواهد شد.

او با اشاره به اهمیت نقش نظارتی این سامانه در تنظیم بازار گفت: شفافیت در ورود و خروج کالا نه تنها راه را بر قاچاق می‌بندد، بلکه مانع از احتکار و اخلال در نظام توزیع می‌شود، به دنبال آن هستیم که با رصد لحظه‌ای، از تامین به‌موقع کالا‌های اساسی برای شهروندان اطمینان حاصل کنیم.