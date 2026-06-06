به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، محمدعلیزاده گفت: کشت جو یکی از محصولات پردرآمد محسوب می شود و مدیریت جهاد کشاورزی با هدف رعایت الگوی کشت با برگزاری کلاس‌های ترویجی و برگزاری روز مزرعه و آموزش‌های چهره به چهره درصدد افزایش سطح زیر کشت جو به ویژه در اراضی آبی حرکت می کند.

وی ادامه داد: در اراضی پایاب سد سهند هم ۲۵۰ هکتار جو آبی در تناوب با محصولات سبزی و صیفی از جمله هندوانه کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود به حمایت‌های فنی و نهادی انجام‌شده اشاره و خاطرنشان کرد: در سال جاری، کشاورزان در این مزارع از حدود ۴۰۰ تُن کود اوره استفاده کرده‌اند.

وی گفت: پایش میدانی و مستمر آفات و بیماری‌ها در همه مزارع در حال انجام است و حفظ سطح سبز مزارع، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد در واحد سطح از اولویت‌های اصلی این مدیریت است.