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جان باختگان یک سال گذشته حوادث کار در استان حدود ۱۳ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان از کاهش ۱۲.۹ درصدی آمار تلفات و مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت:سقوط از ارتفاع، عامل ۴۲ درصد از مرگ و میرهای محیطهای کارگری است.
منصور فیروزبخت افزود:سال گذشته، ۱۲۸ نفر در حوادث ناشی از کار در ستان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن، کاهش داشته است.
وی با اشاره به تفکیک جنسیتی در گذشتهها ادامه داد: از میان ۱۲۸ نفری که در سال ۱۴۰۴ جان خود را در محیطهای کاری از دست دادند، ۴ نفر زن و ۱۲۴ نفر مرد بودهاند؛ که سقوط از بلندی با اختصاص ۴۲ درصد از کل تلفات، اصلیترین علت فوت کارگران است و پس از آن، اصابت جسم سخت با ۲۳ درصد در رتبه دوم است.
فیروزبخت در خصوص وضعیت مصدومان حوادث کار گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۲۵۳ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۶.۶ درصد کاهش یافت که از این تعداد، ۱۶۲ نفر زن و ۲ هزار و ۹۱ نفر مرد بودهاند.
وی بر نقش حیاتی کارفرمایان در صیانت از جان نیروی کار تأکید کرد و افزود: الزام به تأمین تجهیزات استاندارد، بازرسیهای دورهای و منظم از کارگاهها، استانداردسازی سازههای موقت و توقف فوری عملیات در شرایط ناایمن، راهکارهای کلیدی برای تداوم روند کاهشی حوادث در استان است.