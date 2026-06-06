یادواره ۷۵ شهید والامقام شهر دیباج با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر و رهبر شهید ، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت، سلامت، مقاومت و شهدای اقتدار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در این مراسم با بیان اینکه تداوم راه شهدا در سایه وحدت ملی و تبعیت از رهبری، ضامن اقتدار و پیشرفت کشور است گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ ایثار و شهادت، در سایه وحدت، همدلی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت کشور را ادامه داده و در برابر توطئه‌ها و فشار‌های دشمنان ایستادگی کرده است.

محمدجواد کولیوند با بیان اینکه انقلاب اسلامی با خون پاک شهدا تثبیت شده است، خاطرنشان کرد: برای حفظ این نظام مقدس، شهدای بسیاری در عرصه‌های مختلف تقدیم شده‌اند و امروز نیز امنیت، عزت و اقتدار کشور مرهون ایثار و فداکاری همین شهیدان و خانواده‌های معظم آنان است.

کولیوند با اشاره به جنایت‌های دشمنان علیه ملت ایران و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان، نیرو‌های نظامی و مردم بی‌گناه کشور گفت: خون شهدا هرگز پایمال نخواهد شد و ملت ایران با بصیرت و آگاهی، راه آنان را با قدرت ادامه خواهد داد.