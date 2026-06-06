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با پیگیری نماینده مردم استان و موافقت نهادهای بالادستی، ۵ هزار مترمربع زمین برای احداث خانه کشتی در بخش زرنه اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با پیگیریهای نماینده مردم استان و موافقت نهادهای بالادستی، ۵ هزار مترمربع زمین برای احداث خانه کشتی در بخش زرنه اختصاص یافت.
در نشستی که با حضور فلاحی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی و محلی در بخشداری زرنه برگزار شد، موانع پیشروی تخصیص زمین مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس پیگیریها و توافقات حاصل شده از تهران توسط دکتر فلاحی و با انجام فرآیند تهاتر میان ادارهکل بهزیستی و ادارهکل ورزش و جوانان استان، زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع جهت احداث خانه کشتی به اداره ورزش و جوانان واگذار گردید.
در پایان این نشست مقرر شد این پروژه با بهرهگیری از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و ورزش و جوانان، در کوتاهترین زمان ممکن وارد مرحله اجرایی شود.
با اجرای این طرح، یکی از مطالبات دیرینه ورزشکاران و اهالی بخش زرنه محقق خواهد شد.