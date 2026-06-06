به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرحله سوم آبگذاری در کانال‌های کشاورزی استان هستیم گفت: از فردا صبح کانال راست سد سنگر برای آبیاری شالیزار‌های مناطق شرقی استان آبگذاری می‌شود و این آبگذاری ۸ روز ادامه خواهد داشت.

وحید خرمی افزود: کانال چپ سد سنگر و فومنات هم تا ۴ روز دیگر آب دارد.

وی با اشاره به بارندگی‌های خوب بهار به کشاورزان توصیه کرد در کشت و کار برنج/ تقویم زراعی را رعایت کرده و انهار کشاورزی بین شالیزار‌ها را لایروبی کنند.