به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان خرمبید گفت: ماموران پلیس آگاهی باخبر شدند ۲ نفر در این شهرستان با اسکناس‌های جعلی اقدام به خرید از مغازه‌ها می‌کنند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ عبدالرضا زارع افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند هر ۲ نفر که ۷۵ قطعه اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی جعلی به همراه داشتند را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی خرمبید با بیان اینکه متهمان در بازجویی اولیه به جعل اسکناس‌ها اعتراف کردند گفت: پرونده تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.