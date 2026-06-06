سید سجاد خلفوندبا اشاره به اجرای برنامه‌های امدادی، عمرانی، خدماتی و معیشتی گروه‌های جهادی و قرارگاه‌های عملیات جهادی سازندگی استان لرستان در جنگ رمضان گفت:جهادگران لرستانی در حوزه‌های مختلف امدادرسانی، آواربرداری، بازسازی، پشتیبانی و تأمین نیازهای معیشتی مردم و رزمندگان حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند.



مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان با اشاره به عملکرد قرارگاه‌های جهادی استان در مناطق آسیب‌دیده ی جنگ تحمیلی اخیر افزود: گروه‌های جهادی استان علاوه بر عملیات امدادرسانی و آواربرداری ۸۲ واحد مسکونی، بازسازی و مرمت ۱۰۳ واحد آسیب‌دیده ی جنگ، بیش از ۲۹۰ هزار وعده غذای گرم و ۲۲ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع کردند .

وی بیان کرد: در این مدت ۸۲۷ گروه جهادی و مردمی عمومی در قالب مواکب، فعالیت‌های محله‌محور و خدمات معیشتی و همچنین ۴۸۷ گروه تخصصی در حوزه‌های پزشکی، عمرانی، فنی و مهندسی در عرصه خدمت‌رسانی فعالیت داشته‌اند.

خلفوند گفت:جهادگران استان ۳۶۳ خدمت فنی و مهندسی شامل تعمیر شبکه‌های زیرساختی آب، رفع مشکلات فنی مناطق آسیب‌دیده و تعمیر لوازم خانگی خسارت‌دیده ارائه کرده اند .



وی بیان کرد: همچنین ۷۲۶ نفر از نیروهای داوطلب مردمی در قالب راننده، جوشکار، برشکار، آشپز و سایر تخصص‌ها در قرارگاه‌های امداد و نجات به‌کارگیری شدند.





مسئول بسیج سازندگی لرستان به اجرای کمک‌های مؤمنانه در سه ماه اسفند ۱۴۰۴، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در قالب این پویش مردمی هم ۲۲ هزار و ۴۴۵ بسته معیشتی، ۲۹۰ هزار و ۵۶۶ پرس غذای گرم، ۶ هزار و ۱۹۳ دست پوشاک، ۷۲ سری جهیزیه و ۳۹۴ قلم لوازم خانگی میان نیازمندان استان توزیع شد.

وی افزود:در این مدت، ۱۴۶ واحد مسکونی محرومان بازسازی، اهدای یک‌هزار و ۱۶۹ مورد اهدای خون،سه هزار و ۶۷۶ بسته بهداشتی توزیع و ۱۷۸ رأس دام قربانی و ۱۸۳ هزار و ۴۱۰ قرص نان با مشارکت مردم و گروه‌های جهادی انجام شد.

خلفوند با اشاره به همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با قرارگاه عملیاتی جهادی پهنه‌ای مرکزی و گروه‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی گفت: پشتیبانی از مواکب استان ، خرید و نصب شیشه‌های آسیب‌دیده منازل در محله کوی پاسداران خرم‌آباد و اهدای کامل دو سری لوازم خانگی به خانواده‌های شهدای جنگ رمضان از جمله اقدامات حمایتی انجام‌شده در این مدت بوده است.

مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به راه‌اندازی ۴۲ آشپزخانه محله‌ای در خرم‌آباد افزود: این آشپزخانه‌ها مسئولیت پخت و توزیع غذای گرم میان آسیب‌دیدگان و نیروهای مستقر در ایست و بازرسی‌ها را برعهده داشتند و همچنین ۱۷۰ بسته مواد خوراکی برای رزمندگان مستقر در مرزهای جنوبی کشور ارسال شد.

خلفوند با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی گروه‌های جهادی لرستان در جنگ تحمیلی اخیر افزود: علاوه بر مشارکت ۴۸۵ گروه جهادی در برگزاری اجتماعات مردمی، مراسم عزاداری و برنامه‌های فرهنگی ،۱۳ گردان جهادگران عاشورایی هم در حوزه‌های ایست و بازرسی، شبکه اطلاعات مردمی، دفاع از مقرها و آواربرداری فعال بوده اند .

وی بیان کرد: همچنین برای تسریع روند امدادرسانی، ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات در مناطق آسیب‌دیده به کار گرفته شد و ۱۶۰ موکب جهادی هم خدمات پذیرایی و پشتیبانی از اجتماعات مردمی را برعهده داشتند.

خلفوند راه‌اندازی ۷۹ قرارگاه عملیات جهادی محلی با محوریت مساجد و پایگاه‌های بسیج را از دیگر اقدامات جهادگران لرستانی عنوان کرد و گفت: همچنین ۱۱۰ مرکز اسکان موقت در مساجد و اماکن عمومی برای شرایط بحرانی پیش‌بینی و تجهیز شد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان افزود: ۶۰ گروه جهادی به‌صورت مستقیم در نقاط آسیب‌دیده ی استان حضور یافته و در عملیات آواربرداری، امدادرسانی و کمک به مصدومان مشارکت کرده اند که این حضور میدانی نقش مهمی در تسریع خدمات‌رسانی و کاهش مشکلات مناطق حادثه‌دیده داشت.