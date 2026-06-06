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فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: رهاسازی غیر اصولی زبالههای بیمارستانی در زباله گاه شهر نگران کننده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد در جلسه مدیریت پسماند شهرستان افزود: انتقال زبالههای بیمارستانی و پزشکی به صورت غیر اصولی در زباله گاه مراغه میتواند سلامت شهروندان را دچار مشکل کند.
وی از دانشکده علوم پزشکی خواست به عنوان متولی مدیریت زبالههای بیمارستانی و درمانی نظارت خود را به مرکز درمانی و مراکز بخش خصوصی برای جمع آوری و دفن استاندار زبالههای عفونی را بیشتر کنند.
فرماندار مراغه افزود: بیمارستانها به عنوان متولی بهداشت و درمان شهرستان نباید سلامت جامعه را به خطر بیندازند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه نیز گفت: برخی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی به قوانین و ضوابط دفع زبالههای عفونی به خوبی عمل نمیکنند.
غلامرضا زارع افزود: خرابی زبالهسوزهای برخی بیمارستانها موجب انتقال غیر استاندارد زبالههای عفونی به زباله گاه شهرستان میشود.