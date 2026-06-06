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فرمانده انتظامی زرند گفت: فردی که به دلیل بدهی ۴۰ میلیارد ریالی از پنج سال پیش متواری شده بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی زرند گفت: پس از وصول نیابت قضایی از استان خراسان جنوبی مبنی بر شناسایی و دستگیری فردی که به دلیل بدهی ۴۰ میلیارد ریالی از پنج سال پیش متواری شده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ "شیخ زاهدی" افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با انجام تحقیقات تخصصی و رصدهای هدفمند، سرنخهایی از حضور این متهم در یکی از نقاط شهرستان به دست آورده و پس از ۷۲ ساعت تلاش شبانهروزی، موفق به دستگیری وی شدند.