به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی زرند گفت: پس از وصول نیابت قضایی از استان خراسان جنوبی مبنی بر شناسایی و دستگیری فردی که به دلیل بدهی ۴۰ میلیارد ریالی از پنج سال پیش متواری شده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ "شیخ زاهدی" افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با انجام تحقیقات تخصصی و رصد‌های هدفمند، سرنخ‌هایی از حضور این متهم در یکی از نقاط شهرستان به دست آورده و پس از ۷۲ ساعت تلاش شبانه‌روزی، موفق به دستگیری وی شدند.