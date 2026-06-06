مدیر جهاد کشاورزی ایلام گفت: پس از افزایش قیمت نان، گشت‌های نظارتی بر نانوایی‌ها افزایش یافت و ۵ واحد متخلف پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سعید طاهری» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایلام از افزایش گشت‌های نظارتی بر نانوایی‌های سطح شهر خبر داد.

به گفته وی، پس از افزایش قیمت نان در روز‌های اخیر، گشت‌های نظارتی با هدف کنترل کیفیت و قیمت نان در سطح شهر ایلام افزایش یافته است.

این گشت‌ها به صورت روزانه و حتی در روز‌های تعطیل بر پخت نان در نانوایی‌ها نظارت می‌کنند.

شیراوند رئیس گشت نظارت تعزیرات حکومتی استان نیز گفت: طی امروز و دیروز، ۵ واحد نانوایی متخلف پلمب شده است.