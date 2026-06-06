قنادی خانوادگی سجادیه بابیش از یک قرن فعالیت در خیابان ولی‌عصر اصفهان، همچنان با تکیه بر انصاف در قیمت‌گذاری و جلب اعتماد مشتریان، یکی از پرفروش ترین واحد‌های صنفی این منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در ادامه پویش #انصاف_اصناف، این بار به یکی از قدیمی‌ترین واحد‌های صنفی خیابان ولی‌عصر اصفهان سر زده‌ایم؛ قنادی و فروشگاه شیرینی و شکلاتی که به گفته مشتریان، سال‌هاست نام آن با انصاف و خوش‌حسابی گره خورده است.

سیدرسول سجادیه، صاحب این واحد صنفی گفت: فعالیت خانواده این کاسب خوش انصاف در حرفه فروش شیرینی و شکلات به بیش از ۱۱۵ سال می‌رسد و اکنون نسل سوم خانواده نیز در این کسب‌وکار حضور دارد.

وی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری محصولات افزود: همیشه تلاش کرده‌ایم سود کمتری دریافت کنیم تا مردم بتوانند با آسودگی خاطر خرید کنند. اعتقاد داریم رضایت مشتری مهم‌ترین سرمایه یک کاسب است.

سجادیه همچنین افزود: برخی کالا‌هایی که پیش‌تر خریداری شده‌اند، همچنان متناسب با قیمت خرید اولیه عرضه می‌شوند و افزایش قیمت‌های جدید بر آنها اعمال نشده است.

تنوع محصولات و سابقه طولانی فعالیت، از ویژگی‌های این واحد صنفی است. مشتریان نیز دلیل مراجعه مستمر خود را صداقت در معامله، قیمت‌های منصفانه و برخورد مناسب عنوان می‌کنند.

یکی از مشتریان قدیمی این فروشگاه به خبرنگار ما گفت: سال‌هاست از اینجا خرید می‌کنیم و همیشه از کیفیت و انصاف در فروش رضایت داشته‌ایم.

پویش «#انصاف_اصناف» با هدف معرفی کسبه خوش‌نام و امین استان ادامه دارد و شهروندان می‌توانند کاسبان باانصاف محله خود را برای معرفی به خبرگزاری صداوسیمای اصفهان معرفی کنند.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان