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قنادی خانوادگی سجادیه بابیش از یک قرن فعالیت در خیابان ولیعصر اصفهان، همچنان با تکیه بر انصاف در قیمتگذاری و جلب اعتماد مشتریان، یکی از پرفروش ترین واحدهای صنفی این منطقه به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در ادامه پویش #انصاف_اصناف، این بار به یکی از قدیمیترین واحدهای صنفی خیابان ولیعصر اصفهان سر زدهایم؛ قنادی و فروشگاه شیرینی و شکلاتی که به گفته مشتریان، سالهاست نام آن با انصاف و خوشحسابی گره خورده است.
سیدرسول سجادیه، صاحب این واحد صنفی گفت: فعالیت خانواده این کاسب خوش انصاف در حرفه فروش شیرینی و شکلات به بیش از ۱۱۵ سال میرسد و اکنون نسل سوم خانواده نیز در این کسبوکار حضور دارد.
وی با اشاره به شیوه قیمتگذاری محصولات افزود: همیشه تلاش کردهایم سود کمتری دریافت کنیم تا مردم بتوانند با آسودگی خاطر خرید کنند. اعتقاد داریم رضایت مشتری مهمترین سرمایه یک کاسب است.
سجادیه همچنین افزود: برخی کالاهایی که پیشتر خریداری شدهاند، همچنان متناسب با قیمت خرید اولیه عرضه میشوند و افزایش قیمتهای جدید بر آنها اعمال نشده است.
تنوع محصولات و سابقه طولانی فعالیت، از ویژگیهای این واحد صنفی است. مشتریان نیز دلیل مراجعه مستمر خود را صداقت در معامله، قیمتهای منصفانه و برخورد مناسب عنوان میکنند.
یکی از مشتریان قدیمی این فروشگاه به خبرنگار ما گفت: سالهاست از اینجا خرید میکنیم و همیشه از کیفیت و انصاف در فروش رضایت داشتهایم.
پویش «#انصاف_اصناف» با هدف معرفی کسبه خوشنام و امین استان ادامه دارد و شهروندان میتوانند کاسبان باانصاف محله خود را برای معرفی به خبرگزاری صداوسیمای اصفهان معرفی کنند.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان