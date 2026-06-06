به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزاد اسدی گفت: از ساعت ۲۴ امشب به بعد نرخ انواع نان سنتی در گیلان تغییر می‌کند.

وی افزود: این تغییر نرخ نان‌های سنتی، پس از بررسی هزینه‌های تولید و با هدف حمایت از فعالیت نانوایی‌ها ابلاغ شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گیلان لیست قیمت جدید نان در گیلان را به این شرح اعلام کرد:

نان سنگک: ۸۰۰۰ تومان

نان بربری: ۶۵۰۰ تومان

نان لواش: ۱۷۰۰ تومان

نان تافتون: ۲۷۰۰ تومان