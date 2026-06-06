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مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گیلان گفت: قیمت انواع نانها در گیلان از فردا تغییر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزاد اسدی گفت: از ساعت ۲۴ امشب به بعد نرخ انواع نان سنتی در گیلان تغییر میکند.
وی افزود: این تغییر نرخ نانهای سنتی، پس از بررسی هزینههای تولید و با هدف حمایت از فعالیت نانواییها ابلاغ شده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گیلان لیست قیمت جدید نان در گیلان را به این شرح اعلام کرد:
نان سنگک: ۸۰۰۰ تومان
نان بربری: ۶۵۰۰ تومان
نان لواش: ۱۷۰۰ تومان
نان تافتون: ۲۷۰۰ تومان