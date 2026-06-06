



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید عیسی سهرابی مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت:محفل انس با قرآن کریم به مناسبت دهه ی ولایت و امامت و همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) در مسجد امام علی (ع) گلدشت غربی خرم‌آباد برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به نقش امام شهید در ترویج فرهنگ قرآنی گفت:امام شهید شخصیتی بود که از دوران نوجوانی و جوانی با قرآن کریم مأنوس شد و اهتمام ویژه‌ای به علوم و معارف قرآنی داشت و این فرهنگ ارزشمند را در جامعه نهادینه کند.