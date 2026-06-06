محفل انس با قرآن کریم در خرمآباد
محفل انس با قرآن کریم ویژه ی دهه امامت و ولایت در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سید عیسی سهرابی مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت:محفل انس با قرآن کریم به مناسبت دهه ی ولایت و امامت و همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم (ع) در مسجد امام علی (ع) گلدشت غربی خرمآباد برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به نقش امام شهید در ترویج فرهنگ قرآنی گفت:امام شهید شخصیتی بود که از دوران نوجوانی و جوانی با قرآن کریم مأنوس شد و اهتمام ویژهای به علوم و معارف قرآنی داشت و این فرهنگ ارزشمند را در جامعه نهادینه کند.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی افزود: دورهای که قائد شهید نسبت به قرآن کریم و علوم و فنون قرآنی اهتمام داشت، درخشانترین و طلاییترین دوره ی تاریخ ایران در زمینه ی ترویج و گسترش قرائت قرآن و معارف قرآنی به شمار میرود و باید این میراث ارزشمند را حفظ و تقویت کنیم.