محمدرضا بیرانوندگفت:



مدیر باغبانی جهادکشاورزی استان لرستان افزود: از هر هکتار زمین دیم در استان سه تن موسیر و کشت آبی بین ۱۰ تا ۱۲ تن موسیر برداشت می‌شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:کل تولید موسیر در استان دو هزار و ۷۰۰ تن است و هر هکتار موسیر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد.





نامدار صیادی افزود:موسیر به‌عنوان یکی از محصولات کم‌آب‌بر و اقتصادی، نقش مهمی در الگوی کشت استان دارد و توسعه ی صنایع تبدیلی می‌تواند جایگاه لرستان را در زنجیره ی تولید و صادرات این محصول تقویت کند.