مدیر باغبانی جهادکشاورزی لرستان گفت:برداشت موسیر در سطح ۴۱۲ هکتار از زمین های کشاورزی استان آغاز شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمدرضا بیرانوندگفت:برداشت موسیر در سطح ۴۱۲ هکتار از زمین های دیم و آبی استان آغاز شده و پیشبینی میشود تولید امسال نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی داشته باشد. مدیر باغبانی جهادکشاورزی استان لرستان افزود: از هر هکتار زمین دیم در استان سه تن موسیر و کشت آبی بین ۱۰ تا ۱۲ تن موسیر برداشت میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:کل تولید موسیر در استان دو هزار و ۷۰۰ تن است و هر هکتار موسیر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد.
نامدار صیادی افزود:موسیر بهعنوان یکی از محصولات کمآببر و اقتصادی، نقش مهمی در الگوی کشت استان دارد و توسعه ی صنایع تبدیلی میتواند جایگاه لرستان را در زنجیره ی تولید و صادرات این محصول تقویت کند.
فرود ساروقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان هم با اشاره به ارزش خوراکی و دارویی بالای موسیر گفت:چند کارگاه برای فرآوری این محصول در استان و شهرستان ایجاد شده است.