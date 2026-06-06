به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسابقات بدمینتون مردان در رده بزرگسالان با حضور ۱۶ ورزشکار در بخش‌های سینگل و دوبل در فیروزآباد برگزار شد.

در پایان مسابقات و در بخش دوبل، تیم متشکل از سیامک احمدی‌زاده و عرفان حکیمی موفق به کسب مقام اول شد و تیم ابراهیم رزمخواه و علیرضا اکبری مقام دوم را به دست آورد

همچنین در بخش سینگل، مهدی طالع عنوان قهرمانی را کسب کرد و ابراهیم رزمخواه به مقام دوم دست یافت.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.