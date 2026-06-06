کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از فردا یکشنبه تا روز سه شنبه ۱۹ خرداد، پوشش ابر و وزش باد پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:آسمان لرستان از فردا یکشنبه ۱۷ خرداد تا روز سه‌شنبه ۱۹ خردادعلاوه بر افزایش پوشش ابر،سرعت وزش باد به ویژه در مناطق شرقی استان به بازه قابل ملاحظه تا نسبتاً شدید لحظه ای خواهد رسید.

راضیه مومنی افزود: این شرایط می‌تواند با مخاطراتی همچون خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها ی موقت،احتمال نفوذ گردوخاک و کاهش میدان دید افقی همراه باشد.

به گفته کارشناس هواشناسی استان ،فردا یکشنبه ۱۷ خرداد دماهای استان روند افزایشی خواهد داشت.

















