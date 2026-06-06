به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به کسب جایگاه نخست و دوم اصفهان در کشور از لحاظ شاخص‌های پرداخت و ثبت نام تسهیلات در شرایط اضطرار گفت: حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ همت) تسهیلات حفظ اشتغال در شرایط اضطرار در سامانه «کات» این استان ثبت نام شده است.

ناصر یارمحمدیان افزود: استان اصفهان با عملکردی جهادی موفق شده است جایگاه ویژه‌ای در شاخص‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات کشور کسب کند.

وی با اشاره به فرآیند مرحله پرداخت، افزود: استان اصفهان همچنین با پرداخت بیش از ۲۱۹.۷ میلیارد تومان تسهیلات، در جایگاه نخست کشور ایستاده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت:در مجموع ۲ هزار و ۶۳۵ فقره معرفی نامه برای پرداخت تسهیلات به موسسات عامل در استان صادر شده است.

یارمحمدیان افزود: میانگین مبلغ تسهیلات معرفی شده برای هر مورد، ۷۵۰ میلیون تومان بوده که در مجموع به حمایت از اشتغال ۶۰ هزار و ۷۱ نفر در سطح استان منجر شده است.