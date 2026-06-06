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۷۸ هزار مجوز کسبوکار در آذربایجانغربی طی یک سال گذشته صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: از مجموع نزدیک به ۸۳ هزار درخواست ثبتشده در درگاه ملی مجوزها، ۹۴ درصد مجوزها در مهلت قانونی صادر شدهاند.
حبیب تربتی افزود: افزون بر ۲۱ هزار درخواست مجوز مربوط به ارومیه بوده که بیش از یکچهارم کل درخواستهای استان را شامل میشود.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی بیشترین سهم را در میان متقاضیان دریافت مجوز دارد و نزدیک به یکسوم درخواستهای ثبتشده در سامانه ملی مجوزها مربوط به فعالیتهای اقتصادی حوزه کشاورزی است.