به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی گفت: از مجموع نزدیک به ۸۳ هزار درخواست ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، ۹۴ درصد مجوز‌ها در مهلت قانونی صادر شده‌اند.

حبیب تربتی افزود: افزون بر ۲۱ هزار درخواست مجوز مربوط به ارومیه بوده که بیش از یک‌چهارم کل درخواست‌های استان را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی بیشترین سهم را در میان متقاضیان دریافت مجوز دارد و نزدیک به یک‌سوم درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه ملی مجوز‌ها مربوط به فعالیت‌های اقتصادی حوزه کشاورزی است.