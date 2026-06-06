به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح تامین آب پایدار صنایع معدنی فولادسنگان خراسان در این شهرستان گفت: این طرح با هدف صیانت از منابع آبی و توسعه پایدار منطقه طراحی شده است و شامل بخش‌های مهمی از جمله جمع‌آوری شبکه فاضلاب شهر تایباد با ۱۷ هزار انشعاب و ساخت تصفیه‌ خانه فاضلاب با ظرفیت روزانه ۱۲ هزار مترمکعب است.

مهدی آسیایی افزود:‌ این طرح به طول ۸۲ کیلومتر و در دو مرحله ۳۰ و ۵۲ کیلومتری با سرمایه گذاری ۴۸ هزار میلیارد ریالی اجرا می‌شود و اجرای کامل آن امکان انتقال سالانه ۸.۵ میلیون مترمکعب آب را برای بخش صنعت فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح گام بلندی در جهت ارتقای زیرساخت‌های زیست‌محیطی و بهداشتی منطقه برداشته می‌شود.

مدیر عامل فولاد سنگان نیز در مراسم افتتاح مرحله نخست قطعه چهار طرح اساخت باند دوم محور سنگان - خواف به تربت حیدریه گفت: این طرح به طول ۱۲.۵ کیلومتر و با سرمایه گذاری هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در مدت ۱۲ ماه اجرا شد.

علی رسولیان افزود: اعتبار این طرح از محل مسئولیت‌های اجتماعی فولاد سنگان خراسان تامین و پرداخت گردید.

وی ادامه داد:‌ با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه و خطر خیزی و خسارت‌ های جانی و مالی فراوان در جاده سنگان به تربت حیدریه دو بانده سازی آن به یکی از مطالبات مهم مردم در سال‌های گذتشه تبدیل شده بود و فولاد سنگان خراسان در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه خاصی به این امر داشت.

مجتمع سنگ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.