تفاهم‌نامه همکاری ایجاد مرکز راهبری نوآوری و فناوری‌های انرژی در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و با هدف پیوند نظام‌مند میان صنعت انرژی و زیست‌بوم فناوری، دانشگاه محقق اردبیلی، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان و شرکت سبلان برق امید استان اردبیل منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رییس دانشگاه محقق اردبیلی روز شنبه در این آیین، گفت: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد، راه‌اندازی و اخذ مجوز‌های قانونی این مرکز به منظور استقرار واحد‌های فناور و دانش‌بنیان، هسته‌های پژوهشی و نخبگانی و شتاب‌دهنده‌های تخصصی حوزه انرژی منعقد می‌شود.

محمد حسن‌زاده با تأکید بر اهمیت همکاری‌های میان دانشگاه، صنعت و نهاد‌های نخبگانی، افزود: این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و تبدیل دستاورد‌های علمی دانشگاه به راهکار‌های عملیاتی در صنعت انرژی است.

وی با بیان اینکه معتقدیم که با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، می‌توان اردبیل را به قطب نوآوری در حوزه انرژی تبدیل کرد، ادامه داد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، ایجاد بستر مناسب برای تبدیل چالش‌های صنعتی نیروگاه به فرصت‌های فناورانه، تسهیل فرآیند تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی دانشگاه در حوزه انرژی و توسعه همکاری‌های مشترک میان متخصصان صنعت و نخبگان دانشگاهی از مهمترین اهداف این مرکز به شمار می‌رود.

رییس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: همچنین در این تفاهم‌نامه حوزه‌هایی همچون سیستم‌ها و شبکه‌های هوشمند انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی انرژی و مواد پیشرفته، سیاست‌گذاری و حکمرانی انرژی، فناوری‌های دیجیتال و امنیت سایبری انرژی، هیدروژن و سوخت‌های پاک، حمل‌ونقل پایدار و الکتریک و فناوری‌های کاهش و مدیریت کربن به عنوان محور‌های اولویت‌دار همکاری تعیین شده است.

حسن‌زاده افزود: هدف این است که مرکز راهبری نوآوری و فناوری‌های انرژی، به بستری پویا برای تحقیق و توسعه مشترک (D&R) تبدیل شود و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند با اتکا به این مرکز، ایده‌های خود را به ثمر رسانده و نقش مؤثری در حل مسائل صنعت ایفا کنند.

وی گفت: بر اساس این توافق دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت سبلان برق امید به عنوان سازمان‌های موسس و مالک و پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان به عنوان سازمان‌های همکار در مسیر راه‌اندازی و توسعه این مرکز نقش‌آفرینی خواهند کرد.

رییس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: همچنین در چارچوب این تفاهم‌نامه بر بهره‌مندی شرکت‌های مستقر از ظرفیت‌های قانونی پارک علم و فناوری، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، و همکاری در برگزاری رویداد‌های تخصصی و نمایشگاه‌های فناورانه تأکید شده است.

حسن‌زاده ادامه داد: این مرکز قرار است با تکیه بر ظرفیت‌های علمی، فناورانه و صنعتی استان، به تدریج به یک تجهیزات نوآوری انرژی در سطح منطقه و کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در توسعه فناوری‌های راهبردی و حل مسائل صنعت انرژی ایفا کند.