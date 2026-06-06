وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شرکت‌های ایرانی در ارائه خدمات فنی و مهندسی، از آمادگی ایران برای مشارکت در طرح‌های صنعتی، توسعه شهرک‌های صنعتی و طرح‌های معدنی قرقیزستان خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر اقتصاد و بازرگانی قرقیزستان، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، معدن، خدمات فنی و مهندسی و سلامت تأکید کرد.

در این دیدار، طرفین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود در روابط اقتصادی دو کشور، بر ضرورت افزایش حجم و تنوع مبادلات تجاری، توسعه همکاری‌ها در چارچوب پیمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای و همچنین تقویت تبادل هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی مشترک تأکید کردند.

«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور، کاهش هزینه‌های ترانزیتی و تکمیل کریدور‌های منطقه‌ای را از اولویت‌های همکاری مشترک برشمرد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرح ریلی و طرح «یک کمربند، یک جاده» در راستای توسعه تجارت منطقه‌ای تأکید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف بر ضرورت رفع موانع بانکی و مالی، توسعه روابط کارگزاری بانکی، استفاده از ارز‌های ملی در مبادلات تجاری، تشکیل کمیته مشترک بانکی و بررسی سازوکار‌های نوین مالی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین آمادگی ایران را برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های صنعتی و معدنی اعلام کرد و از ظرفیت شرکت‌های ایرانی برای اجرای طرح‌های صنعتی، ارائه خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش فنی، توسعه شهرک‌های صنعتی و مشارکت در طرح‌های معدنی قرقیزستان خبر داد. در این چارچوب، بر ضرورت تبادل اطلاعات تخصصی در حوزه معادن و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک تأکید شد.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز طرفین بر توسعه همکاری میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو کشور، جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک به‌ویژه در صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و تجاری تأکید کردند.

وزیر صمت با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه سلامت، بر توسعه همکاری‌های پزشکی، گسترش گردشگری سلامت و ایجاد مراکز درمانی و سلامت مشترک در قرقیزستان تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم رایزنی‌ها، پیگیری توافقات و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان تأکید کردند.